Ubisofts Avatar: Frontiers of Pandora überrascht die Spielergemeinde mit einem zweiten Storypack, Secrets of the Spires, das ab dem 26. November erhältlich sein wird. Diese Erweiterung führt die Spieler in eine bisher unerforschte Bergregion voller steiler Klippen, Höhlen und enger Canyons. Hier kommen neue Flugfähigkeiten ins Spiel, die den Einsatz von Banshee-Flugmanövern und einer Armbrust auf dem Rücken der Ikran möglich machen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im neuen Storypack von Avatar: Frontiers of Pandora treffen Spieler auf ein weiteres, einzigartiges Volk der Na’vi, das sich gegen die zunehmende Verwüstung durch die RDA stellt. Die Einführung des Raubtiers Chiroptera bringt eine zusätzliche Gefahr für alle, die sich in die Lüfte wagen. Die Spieler müssen dabei strategische Flugfähigkeiten einsetzen, um die gegnerischen Flugeinheiten der RDA zu überwinden und ihren Verbündeten beizustehen. Mit dem Season Pass erhalten die Spieler nicht nur Secrets of the Spires, sondern auch das vorherige Storypack The Sky Breaker sowie eine Bonus-Quest und einige kosmetische Gegenstände.

Kritiken Avatar: Frontiers of Pandora

Seit der Veröffentlichung gibt es bereits erste Spielermeinungen zu Avatar: Frontiers of Pandora. Die detailreiche Open World und die lebendige Flora und Fauna von Pandora werden von vielen bewundert. Allerdings ist das Gameplay nicht in allen Bereichen überzeugend. Trotz einer intensiven und immersiven Umgebung wirkt die Story eher flach und leicht vorhersehbar, während die NPCs nicht immer zur Interaktion einladen. Das Gameplay erinnert stark an klassische Far Cry-Elemente, mit taktischen Stealth-Missionen und actiongeladenen Gefechten, was einige Spieler anspricht, während es bei anderen zu Ermüdung führt.

Weitere Meldungen zu dem Spiel gibt es hier. Aktuell ist das Adventure übrigens im Ubisoft Store deutlich reduziert erhältlich.