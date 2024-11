Am 18. Februar 2025 öffnet Obsidians neues RPG-Abenteuer „Avowed“ offiziell seine Tore, doch wer die Digital Premium Edition wählt, kann bereits ab dem 13. Februar eintauchen. Die erweiterte Welt knüpft an das Universum von „Pillars of Eternity“ an und ist erstmals über Battle.net verfügbar. Diese Plattformwahl ist Teil der neuen Microsoft-Strategie, die durch den Activision Blizzard-Zusammenschluss ermöglicht wurde und bringt Obsidian auch auf diese prominente Plattform.

Editionen für individuelle Spielerlebnisse

„Avowed“ erscheint in drei Varianten: Die Standard Edition bietet das Basisspiel, während die Digital Premium Edition zusätzliche Skins, den Soundtrack und ein Artbook enthält. Besonders die Steelbook-Version enthält neben diesen Inhalten eine exklusive Karte und ein stilvolles Steelbook. Die zwei Skin-Pakete, inspiriert durch das Studio Obsidian und die „Pillars of Eternity“-Charaktere, bringen persönliche Anpassungsoptionen für die Spieler. Damit bietet Obsidian für Rollenspielfans ein Erlebnis, das mit seiner Detailfülle sowohl Kenner als auch Neulinge anspricht.