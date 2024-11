Square Enix bringt Life is Strange: Double Exposure am heutigen 19. November 2024 als digitale Version auf den Nintendo Switch eShop. Fans der Serie können sich auch auf die physische Edition freuen, die ab dem 28. Januar 2025 im Handel erhältlich sein wird. Mit dieser Veröffentlichung erweitert der Publisher die Verfügbarkeit des Spiels, das bisher nur für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zugänglich war.

Life is Strange: Double Exposure versetzt Spieler in die Rolle der beliebten Figur Max Caulfield. Aus der Schülerin ist mittlerweile eine Fotografin geworden, die an der Caledon Universität lebt und arbeitet. Jahre nachdem sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten zum ersten Mal eingesetzt hat, muss sie nach einem tragischen Ereignis wieder von diesen Gebrauch machen. Denn ihre Freundin Safi wird überraschend ermordet. Die ermittelnden Behörden sprechen von einem „unmöglichen Mord“.

Als Max versucht ihre lange unterdrückten Fähigkeiten wieder zu nutzen, entdeckt sie eine neue Fähigkeit. Statt die Zeit für eine Augenblicke zurückzudrehen, ist sie nun in der Lage in eine alternative Zeitlinie einzutauchen, in der Safi noch lebt. So versucht sie auf die Spur des Mörders – oder der Mörderin – zu kommen, bevor die Person ein weiteres Mal zuschlagen kann.

Die Debatte hinter Double Exposure

Der neuste Teil der Life is Strange-Reihe wurde von der Community mit gemischten Gefühlen wahrgenommen. Viele Stimmen kritisierten die Erzählweise, weshalb sich sogar der ursprüngliche Serienschöpfer Don’tNod eingeschaltet hatte. Dieser positionierte sich klar auf die Seite des aktuellen Entwicklerteams Deck Nine und erklärte, dass Hass keine Form der konstruktiven Kritik sei. Weitere Details dazu findet ihr in der folgenden Meldung.

Diese gemischten Rezensionen schlagen sich auch auf Metacritic und Steam aus. Auf Metacritic erzielt der Titel auf dem PC die besten Rezensionen mit 76 von 100 Punkten bei der Fachpresse. Der User Score liegt sogar nur bei 4 von 10 Punkten. Ähnlich dramatisch sieht es bei Steam aus. Hier empfehlen lediglich 68 % der über 3.300 Rezensionen den Titel weiter.

Vielleicht kommt Life is Strange: Double Exposure bei der Switch-Community besser an. Die kommenden Tage werden es zeigen. Mehr zu dem neusten Teil der Reihe findet ihr in unserer Übersicht.