Am 20. November 2024 öffnete sich erneut die Tür zur Zone: STALKER 2: Heart of Chornobyl, eines der meist erwarteten Spiele des Jahres, feierte seinen Release. Nach über 15 Jahren Entwicklungszeit ist der Nachfolger des Kultklassikers endlich da. Die Entwickler von GSC Game World äußerten sich begeistert über den Start und nannten das Spiel einen „Liebesbrief an die Ukraine“ und die Fans.

Erste Statistiken & ein Wort der Entwickler

Der Release-Tag von STALKER 2 verlief erfolgsversprechend. Innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung verzeichnete das Spiel auf Steam beeindruckende 113.587 gleichzeitige Spieler, wie ein Bild des Entwicklerteams stolz zeigt. Es symbolisiert ihre Dankbarkeit gegenüber der Community, die sie mit einem großen „T.H.A.N.K. Y.O.U.“ würdigten. Dieser emotionale Moment spiegelt die tiefe Verbindung zwischen dem Studio und den Fans wider.

In einer Botschaft an die Community betonte das Entwicklerteam, wie bedeutend dieser Moment für sie sei. „Dies ist ein Projekt aus Liebe und Leidenschaft. Für alle Fans hoffen wir, dass die Zone ihre einzigartigen Emotionen mit euch teilt und lange in Erinnerung bleibt“, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig räumten die Entwickler ein, dass bei einem Spiel dieser Größe Kinderkrankheiten unvermeidlich sind. Doch sie versprechen schnelle Reaktionen: Bereits in den ersten Tagen sollen Hotfixes für STALKER 2 erscheinen, die regelmäßig durch umfangreichere Updates ergänzt werden.

Rezensionen zu STALKER 2

Auf Steam erhält STALKER 2 aktuell überwiegend positive Bewertungen: 81 % der über 9.200 Spielerbewertungen fallen positiv aus. Gelobt werden vor allem die dichte Atmosphäre, die beeindruckend gestaltete Welt und die packenden Kämpfe. Auf Metacritic zeigt sich ein ähnliches Bild: Die durchschnittliche Kritikerbewertung liegt bei 79 Punkten, wobei die intensive Spielerfahrung hervorgehoben wird. Gleichzeitig berichten sowohl Spieler als auch Kritiker von technischen Problemen wie Bugs und Performance-Einbrüchen. Die Entwickler haben bereits Hotfixes angekündigt und versprechen langfristige Verbesserungen, um die Probleme zu beheben und die Spielerfahrung zu optimieren.

GSC Game World

Lange haben Fans auf den gestrigen Tag gewartet. Sowohl beim Entwicklerteam als auch bei Fans dürfte sich nun ein großes Gefühl der Erleichterung breit machen. Wir wünschen euch viel Spaß in der Zone! Noch mehr zu STALKER 2 gibt es hier. Der Titel ist ab sofort für PC und Xbox verfügbar.