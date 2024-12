Sehr wahrscheinlich kennen Sie das auch. Es gibt so viele schöne Momente, die man mit dem eigenen iPhone für die Ewigkeit festhalten möchte. Jedoch ist der Speicherplatz schon so voll, sodass eine Meldung kommt, dass Sie den Speicherplatz freiräumen müssen, um weitere Fotos und Videos speichern zu können. Das kann sehr unschön sein, kann aber glücklicherweise auch einfach vermieden werden. Im Folgendem werden Sie alles darüber erfahren, was Sie über ein korrektes Speicherplatzmanagement wissen sollten.

Die besten Möglichkeiten Speicherplatz auf Ihrem iPhone zu optimieren

Speicherplatz im Smartphone ist ein wichtiges Thema. Nicht selten kommt es vor, dass man aufgrund von zu wenig verfügbaren Speicherplatz wichtige Apps, Fotos oder Videos löschen muss. Durch die verschiedenen Schnittstellen, Tools und Werkzeuge haben Sie aber heutzutage glücklicherweise zahlreiche Möglichkeiten das Problem zu bewältigen.

Wahrscheinlich lohnt es sich auch, sich zunächst einige Grundinformationen auf der offiziellen Apple Webseite anzueignen, um einen groben Überblick von der Thematik zu erhalten, was gerade für Anfänger nützlich sein kann. Der Speicherplatz im iPhone ist eine begrenzte und wichtige Ressource. Wenn dieser einmal zu voll ist, kann es durchaus dazu kommen, dass das ganze System nur langsam reagiert und es sogar auch zu abstürzen kommen kann. Das sollte unbedingt vermieden werden.

Die wohl bekannteste Methode zum Freiräumen von Speicherplatz ist das manuelle löschen von Medien über die Fotos-App im iPhone. Das Ganze funktioniert zwar sehr zuverlässig, ist jedoch mit viel Aufwand verbunden. Man muss nämlich etliche Dateien manuell auswählen, um nur ein wenig Speicherplatz freizubekommen. Was das angeht, gibt es bessere Möglichkeiten.

Female Designer Taking Photos Of Designs On Wall With Mobile Phone In Start Up Fashion Business

Eine schlaue Option: Duplikate von Bildern automatisch löschen lassen

Wenn es darum geht, viele Fotos vom iPhone löschen zu müssen, ist die wohl einfachste Möglichkeit die Nutzung von intelligenten KI-Tools. Solche Apps ermöglichen das Löschen von zahlreichen Bildern auf einmal, wodurch nicht selten viele Gigabyte an Speicherplatz auf einmal freigeräumt werden. Diese Apps beinhalten Technologien, die es Ihnen so einfach wie möglich machen, Ihre Fotos zu verwalten und sogar sortieren.

Die Vorteile von KI-Technologie zum Löschen von Fotos:

Die Apps erkennen zum Beispiel automatisch unbrauchbare Duplikate von Fotos. Die sich dann bequem mit einem Klick auf einmal löschen lassen. Das spart Ihnen vor allem sehr viel Zeit bei dem Löschen von vielen Fotos auf Ihrem iPhone.

Das Löschen von stark verschwommenen Fotos funktioniert ebenfalls vollautomatisch, wodurch Sie ganz einfach zusätzlichen Speicherplatz freiräumen können.

Sortieren Sie Ihre Fotos mithilfe von intelligenten Apps. Fotos werden im iPhone zumeist chronologisch sortiert, was dazu führt, dass die eigene Mediathek schnell unordentlich aussieht und unübersichtlich ist. Eine automatische Sortierung der Fotos schafft Abhilfe und sorgt dafür, dass Sie einen guten Überblick über alle Fotos erhalten.

Vorsorge ist besser als Nachsorge – so vermeiden Sie vollen Speicherplatz

Wenn der Speicherplatz in Ihrem iPhone voll ist, kann das sehr nervig werden. Abstürze und ein langsames System sind erste Anzeichen dafür. Deswegen empfiehlt es sich, dass man vorbeugend handelt und verhindert, dass ein solcher Fall eintritt. Hier ein paar Tipps.

So verwalten Sie Ihren Speicherplatz richtig: