Ein guter Gaming-Stuhl ist genauso wichtig wie leistungsstarke Hardware – schließlich verbringst du als Gamer etliche Stunden auf ihm. Der LC-GC-801BW Gaming-Stuhl von LC-Power hat sich als vielversprechender Kandidat für alle, die nach ergonomischem Komfort und hoher Anpassungsfähigkeit suchen, herausgestellt.

Mit einer robusten Konstruktion, hochwertiger Polsterung und zahlreichen verstellbaren Funktionen könnte dieser Stuhl deine Gaming-Sessions auf das nächste Level bringen. Doch hält er wirklich, was er verspricht? In unserem Review werfen wir einen genauen Blick auf Design, Ergonomie und all die Features, die diesen Stuhl auszeichnen.

Verpackung und Aufbau

Der Stuhl kam bei uns in der Redaktion in einem großen, schweren Paket an. Die einzelnen Teile waren alle sehr gut vor Stößen und Kratzern geschützt und konnten leicht entnommen werden. Dafür schonmal Pluspunkte von uns.

Wer schon einmal ein Möbelstück montiert hat weiß, dass der Aufbau einem entweder sehr viel Spaß machen oder die schlimmste Migräne des Lebens geben kann, je nachdem wie gut die Konstruktion durchdacht ist. Beim LC-GC-801BW ist das allerdings kein Problem, da er recht einfach nach dem Lego-Prinzip zusammengesteckt werden kann und man weder viel Können noch Feingefühl mitbringen muss. Anschließend noch die Schrauben festdrehen und schon ist man in etwa 25 Minuten fertig und kann die nächste Gaming-Session auf dem neuen Stuhl beginnen.

Design und Verarbeitung

Designtechnisch macht der LC-GC-801BW eine ausgezeichnete Figur. Mit seinem modernen Look, der schwarzen Polsterung und den auffälligen weißen Ziernähten sowie dem Hexagon-Muster zieht er alle Blicke auf sich. Das Design ist nicht nur stylish, sondern auch funktional: Der Stuhl ist robust gebaut und fühlt sich von der ersten Nutzung solide an. Die Verwendung von hochwertigem PU-Leder sorgt für ein elegantes Finish und eine angenehme Haptik. Insgesamt passt der Stuhl gut in die generelle Gamer-Designsprache, wird daher auch zu fast jeden Setup passen. Andererseits sticht das schlichte Design natürlich weniger heraus als manch anderer Stuhl in „aufregenderen“ Farbrichtungen.

Die Verarbeitung ist ebenfalls beeindruckend. Der Stuhl ist stabil, und die Kombination aus Metall und Plastik sorgt für eine langlebige Struktur. Das Gesamtgewicht von 22,5 kg macht ihn zwar nicht besonders leicht, dafür aber sehr robust. Man trägt seinen Schreibtischstuhl für gewöhnlich nicht täglich hin und her, weshalb das Gewicht nicht zwangsläufig ein Minuspunkt ist.

Macht das Teil meinen Rücken kaputt?

Der LC-GC-801BW Gaming-Stuhl bietet in Sachen Ergonomie eine Vielzahl an Funktionen, die eine individuelle Anpassung an deinen Körper ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind die höhenverstellbaren Armlehnen, die sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe justierbar sind. Diese Flexibilität trägt dazu bei, Nacken- und Schulterverspannungen zu vermeiden – besonders bei langen Sitzungen. Wir vom Gamers-Team haben damit auch schon erste Erfahrungen gemacht: Es ist zwar ein kleiner Unterschied, doch die Möglichkeit die Tiefe zu verstellen macht doch einen größeren Unterschied als man anfangs meinen würde.

Ein weiteres Highlight ist der Butterfly-Mechanismus, der eine stufenlose Anpassung der Rückenlehne ermöglicht. Du kannst die Neigung problemlos an deinen Bedarf anpassen und dank des integrierten Lock-Mechanismus deine ideale Sitzposition fixieren.

Die abnehmbaren Kopf- und Lendenkissen sind ebenfalls ein praktisches Feature. Sie bieten zusätzlichen Komfort und können je nach Vorliebe leicht entfernt werden. Diese Anpassungsmöglichkeiten machen den LC-GC-801BW zu einem wirklich ergonomischen Stuhl, der auch nach Stunden noch angenehm bleibt.