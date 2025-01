Amazon Prime-Mitglieder dürfen sich im Januar 2025 auf eine spannende Auswahl kostenloser Spiele freuen! Prime Gaming, Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bietet monatlich eine wechselnde Auswahl an Gratis-Titeln, die Mitglieder dauerhaft behalten können. Mit dabei sind Klassiker, Indie-Perlen und actiongeladene Titel, die keine Langeweile aufkommen lassen. Hier sind die Highlights des Januar-Angebots.

Ein großes Highlight dieses Monats bei Prime Gaming ist das preisgekrönte BioShock 2 Remastered. In diesem Klassiker schlüpfen Spieler in die Rolle eines Big Daddy, der die faszinierende Unterwasserstadt Rapture erkundet. Mit intensiver First-Person-Action und einer fesselnden Story bietet der Titel inklusive des Minerva’s Den-DLC ein unvergleichliches Spielerlebnis.

Das 2D-Sidescroller-Action-RPG Eastern Exorcist entführt die Spieler in eine fiktive, östlich inspirierte Welt voller gefährlicher Dämonen. In der Rolle eines Exorzisten kämpfen sie sich durch eine düstere, brutale Landschaft, in der jede Begegnung tödlich sein kann.

Zu den weiteren Januar-Titeln von Prime Gaming gehört SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Eine Gruppe mutiger Helden zieht in dem charmanten Deck-Building-RPG durch handgezeichnete Landschaften. Mit über 100 einzigartigen Karten steht Spielern eine Vielzahl strategischer Möglichkeiten zur Verfügung, um ihre Gegner zu besiegen.

Auch das actionreiche Abenteuer Spirit Mancer ist dabei. Die Handlung spielt in einer wunderschönen, aber gefährlichen Welt namens Inferno. Spieler besiegen Dämonen, fangen deren Geister ein und setzen sie im Kampf gegen die dunkle Königin ein.

Noch mehr Spiele für jeden Geschmack

Neben den bereits genannten Highlights können sich Prime-Mitglieder im Januar auf eine breite Palette weiterer Spiele freuen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. The Bridge bietet knifflige Logikrätsel in einer surrealen Welt, die an die Werke von M.C. Escher erinnern. In SkyDrift Infinity erleben Spieler rasante Luftduelle in einem Arcade-Stil, während Star Stuff als charmantes Programmier-Rätselspiel überzeugt, bei dem kreative Problemlösung gefragt ist. Für Freunde des düsteren Western-Genres wartet mit Blood West ein packender Mix aus Stealth und Shooter, der Wildwest-Legenden mit Lovecraft-ähnlichem Horror verbindet. Fans von kooperativen Partyspielen kommen mit Spitlings, einem chaotischen Arcade-Game für bis zu vier Spieler, auf ihre Kosten. Nicht zuletzt lockt Zombie Army 4: Dead War mit intensiven Schlachten gegen Horden untoter Nazis – ein Muss für Liebhaber von Action und Horror. Diese Vielfalt macht das Januar-Lineup von Prime Gaming zu einem der stärksten in der jüngsten Vergangenheit.

Weitere Highlights und kommende Titel

Zu den bereits verfügbaren Spielen gesellen sich am 16. Januar Titel wie der rasante Combat-Racer GRIP und das Quizspiel Are You Smarter Than A 5th Grader. Ab dem 23. Januar erwarten Spieler unter anderem die Deus Ex GOTY Edition, die charmante Hundesimulation To The Rescue! und das düstere Zombie-Spektakel Zombie Army 4: Dead War.

Zum Abschluss des Monats, am 30. Januar, folgen düstere Highlights wie ENDER LILIES: Quietus of the Knights und der gnadenlos herausfordernde Indie-Hit Super Meat Boy Forever.

Cloud-Gaming mit Amazon Luna

Prime-Mitglieder können viele der Spiele auch über Amazons Cloud-Gaming-Service Luna spielen – ohne zusätzliche Hardware. Die Auswahl umfasst Titel wie „Fallout 3: Game of the Year Edition“ und „LEGO® Fortnite“. Luna+ bietet zudem die Möglichkeit, Spiele aus dem GOG- und Ubisoft-Store direkt auf kompatiblen Geräten zu spielen. Weitere Infos zu den kommenden Titeln gibt es im entsprechenden Blog.