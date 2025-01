LEGO sorgt für Begeisterung unter Twilight-Fans mit der Ankündigung des neuen Sets „The Cullen House“, das am 1. Februar 2025 erscheint. Das 219,99 € teure Set bringt die ikonische Residenz der Vampirfamilie aus der Twilight-Saga detailgetreu ins heimische Regal.

Mit 2.001 Teilen und einem empfohlenen Alter ab 18 Jahren richtet sich das Set vor allem an erwachsene Twilight-Fans. (Kein Wunder, die heutigen Teenager haben hoffentlich einen besseren Geschmack als wir damals.)

Neben der glamourösen Glasfassade besticht das Haus durch zahlreiche versteckte Details, die an Szenen aus den Filmen erinnern. Besonders erwähnenswert ist, dass das Cullen-Haus Teil der LEGO Ideas-Serie ist, bei der Fans ihre Designs einreichen. Der Entwurf von Designer Nick Micheels erreichte innerhalb von 48 Stunden die erforderlichen 10.000 Stimmen – ein neuer Rekord. Dieses Set ist nicht nur eine Hommage an die Filme, sondern auch ein Statement für die kreative LEGO-Community. Besonders eindrucksvoll: Edwards glitzernde Haut, ein Highlight für Sammler. (Anmerkung der Redaktion: „Das ist die Haut für Hardcore-Sammler, Bella!“)

Neben der ikonischen Waldvilla der Cullens enthält das Set auch Bellas alten Pickup, dessen Nummernschild eine Hommage an den Designer des Sets enthält. Auch andere kleine Easter Eggs für echte Twilight-Fans haben es in dieses LEGO-Set geschafft. So sind Bellas Kaktus aus Phoenix und eine Reihe von Baseballutensilien zu sehen. Auch Edwards Schallplatte mit „Clair de Lune“ kann in dem Zimmer des ewig schmollenden Vampirs untergebracht werden.

Zu guter Letzt gehören noch sieben Minifiguren zum Set – die getroffene Wahl wirkt allerdings nur halb durchdacht. So gehören natürlich Bella und Edward, sowie Carlisle, Alice und eine viel zu gut gelaunte Rosalie zum Set. Wo die anderen Cullens abgeblieben sind? Vielleicht ein paar Rehe jagen, was gute Vegetarier nun mal so tun. 😉 Natürlich darf auch der andere Schenkel des Liebesdreiecks namens Jakob in dieser Sammlung nicht fehlen – sowie Bellas Vater Charlie.

Ob LEGO mit diesem Set noch den Zahn der Zeit trifft oder ob das Set einfach nur „lackgesoffen teuer“ ist, kommt wohl auf das Individuum an. Fest steht allerdings, dass manche LEGO-Sets nicht ganz den Geschmack der Fans treffen. Ein Beispiel dafür ist der Deku-Baum von The Legend of Zelda.