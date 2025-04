Sony hält auch diesen Monat wieder ein starkes Spielepaket für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium bereit. Wer sich für eines der beiden umfangreicheren Abo-Modelle entschieden hat, darf sich schon jetzt auf den 15. April freuen – denn dann wird eine neue Auswahl an Games freigeschaltet. Mit dabei: bekannte Blockbuster, ein Geheimtipp mit Auszeichnungspotenzial und zwei spannende Klassiker aus alten Tagen.

Was im April auf euch zukommt, ahnt noch kaum jemand

Die zweite Aprilhälfte startet für PS4- und PS5-Besitzer mit einem echten Schub frischer Titel – allerdings nur, wenn sie ein Extra- oder Premium-Abo besitzen. Anders als beim günstigeren Essential-Modell bietet Sony hier einen rotierenden Katalog, der Monat für Monat mit neuen Perlen ergänzt wird. Die aktuellen Neuzugänge reihen sich nahtlos in das starke Line-up der letzten Monate ein und zeigen, dass Sony weiterhin auf Vielfalt und Qualität setzt.

Der besondere Reiz dieses Modells liegt im Mix aus Genres und Erzählstilen: Ob magisches Abenteuer, sportliche Herausforderungen oder strategische Küchen-Hektik – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Format erinnert nicht zufällig an den Xbox Game Pass, denn auch hier dürfen Spieler die Titel im Abo beliebig ausprobieren und entdecken.

Auch wenn einige der Spiele bereits für Begeisterung gesorgt haben, ist diesmal ein eher unscheinbarer Titel dabei, der sich überraschend in den Vordergrund drängt. Noch ist der Hype darum eher leise – doch echte Genre-Fans schauen bereits genauer hin. Denn was hier entsteht, könnte am Ende sogar Spiel-des-Jahres-Potenzial mitbringen.

Wer sich die neuen Spiele sichern möchte, muss sich allerdings noch ein paar Tage gedulden. Denn der Zugriff wird erst ab dem 15. April 2025 freigeschaltet. Das gibt euch genug Zeit, eure Speicherstände zu sichern und Platz auf der Konsole zu schaffen – denn was kommt, könnte euch länger beschäftigen.

Diese neuen Spiele bringen euch in andere Welten

Jetzt ist es offiziell. Das sind die neuen PS Plus Extra-Spiele für April – abrufbar auf PS4 und PS5 ab dem 15. April 2025:

Hogwarts Legacy – Magisches Open-World-Abenteuer in der Zauberwelt

– Magisches Open-World-Abenteuer in der Zauberwelt Blue Prince – Geheimnisvoller Roguelike-Puzzler mit Metacritic-Hitwertung

– Geheimnisvoller Roguelike-Puzzler mit Metacritic-Hitwertung Lost Records: Bloom & Rage – Emotionales Story-Spiel mit Coming-of-Age-Charme

– Emotionales Story-Spiel mit Coming-of-Age-Charme EA Sports PGA Tour – Realistisches Golf-Erlebnis für Sportfans

– Realistisches Golf-Erlebnis für Sportfans Battlefield 1 – Packender Weltkriegs-Shooter mit dramatischer Inszenierung

– Packender Weltkriegs-Shooter mit dramatischer Inszenierung PlateUp! – Kulinarischer Koop-Spaß zwischen Chaos und Management

Besonders Blue Prince zieht dabei immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer Metacritic-Wertung von 92/100 bei bislang wenigen Reviews schleicht sich der mystische Puzzler still und leise in die Favoritenlisten vieler Spieler. Schauplatz ist ein geheimnisvolles Anwesen namens Mt. Holly, das in jeder Runde neue Überraschungen bereithält. Die Mischung aus Rätseln, Erkundung und Roguelike-Elementen begeistert Kritiker – und dürfte auch euch fesseln.

Auch Premium-Nutzer gehen nicht leer aus. Für sie warten zusätzlich zwei Retro-Klassiker:

Alone in the Dark 2 – Horrorkult im nostalgischen Gewand

– Horrorkult im nostalgischen Gewand War of the Monsters – Monsterprügelei im Stil alter Sci-Fi-Filme

Wer also nach neuen Herausforderungen sucht, findet im April ein starkes Gesamtpaket – mit Blockbustern, Geheimtipps und Retro-Flair. Ein Monat, der zeigt: PlayStation Plus bleibt spannend – und überraschend.