Der Juli bringt Klassiker, Chaos und eine ganz neue Energie

PlayStation Plus startet in den Sommer mit einem Update, das in seiner Vielfalt überrascht. Neben frischen Spielen für Taktik- und Aufbauliebhaber kehren mit Twisted Metal 3 und 4 zwei chaotische PS1-Kulttitel zurück. Mit Komfortfunktionen wie Rückspul-Feature und Bildfiltern, die das Retrogefühl ins Jahr 2025 katapultieren. Bereits ab 15. Juli stehen die Neuauflagen zum Download bereit.

Außerdem im Juli-Angebot. Das surreale Survival-Spiel Abiotic Factor, das charmante Kinderabenteuer Bluey: The Videogame sowie der Inselbausimulator Tropico 6, das Zoo-Management-Spiel Planet Zoo, das Roguelike Risk of Rain 2 und das brandneue MMO New World: Aeternum, das mit Konsolenstart im Oktober bereits jetzt für PS-Plus-Abonnenten präsent gemacht wird. Der Katalog wächst spürbar – und mit ihm die Abwechslung.

Doch der eigentliche Star des Monats steht schon seit dem 9. Juli im Rampenlicht: Cyberpunk 2077, erstmals für PS-Plus-Mitglieder ohne Zusatzkosten spielbar. Und dank eines begleitenden 30 %-Rabattes auf die gefeierte Erweiterung Phantom Liberty jetzt auch preislich besonders attraktiv.

Cyberpunk 2077 im PS Plus – besser als je zuvor

Der Sci-Fi-Rollenspielgigant von CD Projekt Red ist nach vier Jahren endlich bei sich selbst angekommen. Was 2020 noch als technischer Fehlstart galt, hat sich über zahlreiche Patches, Systemumbauten und die DLC-Erweiterung Phantom Liberty zu einem der stärksten Open-World-Spiele der letzten Jahre entwickelt. Wer jetzt nach Night City zurückkehrt, findet eine vibrierende, stabile und erzählerisch packende Spielwelt – mit Keanu Reeves und Idris Elba im virtuellen Gepäck.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners wurde offiziell bestätigt. Wieder produziert von Studio Trigger, soll die neue Staffel diesmal eine völlig eigenständige Geschichte erzählen. Düsterer, dramatischer und ohne Rücksicht auf Happy Ends. Damit wächst das Franchise weiter – mit Spiel, Serie und sogar einem angekündigten Nachfolger (Project Orion), der sich aktuell bei CD Projekt in Entwicklung befindet.