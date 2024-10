Amazon Games hat mit New World: Aeternum am gestern eine brandneue Version des beliebten Online-Rollenspiels auf den Markt gebracht. Erstmals können Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC plattformübergreifend die mystische Insel Aeternum erkunden. Diese Erweiterung bringt frischen Wind in das 2021 erschienene Spiel und zielt darauf ab, sowohl neue als auch alte Spieler mit überarbeiteten Inhalten zu fesseln.

In New World: Aeternum starten Abenteurer auf der geheimnisvollen, gleichnamigen Insel. Hier finden sie eine dynamische, offene Welt wieder, die actionbasierte Kämpfe bereithält. Die Spieler können sich in herausfordernden Raubzügen wie dem neuen 10-Personen-Raid „Hort der Gorgonen“ beweisen, wo Medusa und ihre Armee von Soldaten auf mutige Herausforderer warten. Ebenso spannend sind die PvPvE-Kämpfe im „verfluchten Nebel“, in denen Spieler nicht nur gegen andere Abenteurer, sondern auch gegen die gefährliche Umgebung antreten.

Eine der bedeutendsten Neuerungen von New World: Aeternum ist die vollständige Crossplay-Funktionalität, die es Spielern auf verschiedenen Plattformen ermöglicht, gemeinsam auf die Reise zu gehen. Konsolenspieler dürfen sich außerdem auf optimierte Steuerungen, wie Radialmenüs und Controller-Input-Vorlagen, freuen. Diese Anpassungen sorgen dafür, dass das Spiel auch auf den neuen Plattformen ein großartiges Erlebnis bietet.

Kritikpunkte an New World: Aeternum

Doch nicht alle Neuerungen wurden von der Community positiv aufgenommen. Während viele Spieler den grafischen Stil und die überarbeiteten Soundeffekte loben, stößt die Konsolenoptimierung bei einigen PC-Spielern auf Kritik. Insbesondere die Zwangsanpassung der Benutzeroberfläche an das 16:9-Format und die Notwendigkeit, die Erweiterung Rise of the Angry Earth zu kaufen, um Zugang zu allen Inhalten zu erhalten, wurden negativ kommentiert.

Trotz dieser Kritikpunkte feiert New World: Aeternum einen erfolgreichen Launch und erreichte auf Steam bereits 54,028 gleichzeitige Spieler. Damit stellte das MMORPG einen persönlichen Jahresrekord auf. Wer das Spiel noch nicht kennt, kann es jetzt auf allen Plattformen erleben. Weitere Infos zu dem Game findet ihr hier.