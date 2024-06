Amazon Games hat während des Summer Game Fest 2024 die Veröffentlichung von New World: Aeternum für Konsolen angekündigt. Das beliebte Action-RPG im Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Diese Version bringt ein großes Inhaltsupdate und Cross-Play-Funktionalität mit sich, um Spieler plattformübergreifend zu vereinen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Amazon Games

New World: Aeternum bietet den Konsolenspielern die gleiche umfangreiche Welt wie die PC-Version. Dazu gehören auch alle bisherigen Updates und die Erweiterung „Rise of the Angry Earth“. Zusätzlich gibt es viele neue Inhalte, wie die erste umfangreiche Player-vs-Player-Zone und einen herausfordernden Raid für zehn Spieler. Auch Solo-Prüfungen im Endgame und verbesserte Levelling-Mechaniken sind enthalten. Neue Charakter-Archetypen und ein verbessertes Dialogsystem erweitern das Spielerlebnis erheblich. Spieler können das Abenteuer nun entweder allein oder im Multiplayer-Modus mit anderen Abenteurern genießen.

Gameplay & Anpassungsmöglichkeiten in New World: Aeternum

In New World: Aeternum stranden schiffbrüchige Entdecker auf der übernatürlichen Insel Aeternum. Hier müssen sie ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen und sich den zahlreichen Gefahren und Möglichkeiten stellen. Das Kampfsystem ist skill-basiert und dynamisch und kombiniert Schwerter, Schusswaffen und Magie zu einem komplexen Erlebnis. Spieler können das Aussehen, den Kampfstil und die Fähigkeiten ihrer Charaktere vollständig anpassen. Jede Aktion im Spiel, sei es das Sammeln von Pflanzen oder das Besiegen von Feinden, beeinflusst die Kräfte und Fähigkeiten der Spielfigur. Diese lebendige Welt und die ausgefeilten Crafting-Mechaniken sorgen für hunderte Stunden Spielspaß.

Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games, betonte die Bedeutung des Feedbacks der Community für die Entwicklung von New World: Aeternum. Die engagierte Spielerbasis hat maßgeblich dazu beigetragen, das Spiel zu formen. Die Konsolenversion enthält spezielle Features wie Target Locking, Aim Assist, Controllernavigation und verbesserte Barrierefreiheit. Das Spiel wird digital für $59.99 erhältlich sein, während die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten für $79.99 angeboten wird.

Vorbestellungen und zusätzliche Inhalte

Vorbesteller und Spieler, die sich vor dem 14. Oktober ins Spiel einloggen, erhalten ein spezielles Wolfs-Reittier. PC-Spieler, die das ursprüngliche New World und die Erweiterung bereits besitzen, erhalten alle neuen Inhalte von New World: Aeternum kostenlos. Dieses Spiel führt das Versprechen von Amazon Games fort, qualitativ hochwertige und unterhaltsame Spiele zu entwickeln.

New World: Aeternum erscheint digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam am 15. Oktober 2024. Weitere Informationen zum Vorgänger findet ihr in der folgenden Übersicht. Weitere während des Summer Game Fest getätigte Ankündigungen findet ihr hier.