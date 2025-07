Verborgene Hinweise auf ein geheimes Projekt

Nach dem Erfolg von Elden Ring: Nightreign scheint FromSoftware längst den nächsten Coup zu planen. Während sich viele Fans noch über die neuen Inhalte des gefeierten Open-World-RPGs freuen, richten sich die Blicke nun auf ein bisher unangekündigtes Spiel, das bereits im Hintergrund Form annimmt. Erste Informationen deuten darauf hin, dass die Entwicklung schon weit fortgeschritten ist – und der Release früher kommen könnte, als man vermutet.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Auch das kommende The Duskbloods, das exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll, hat bei Fans für Vorfreude gesorgt. Doch während dieses Projekt öffentlich kommuniziert wurde, verdichten sich nun Hinweise auf ein weiteres Spiel, das FromSoftware offenbar still und leise vorbereitet. Dabei sorgt vor allem ein interner Projektname für Diskussionen in der Szene.

Die Kombination „FMC“ ist durchgesickert – und sie lässt aufhorchen. Denn in der Vergangenheit nutzte FromSoftware bei Titeln wie Dark Souls Remastered oder Armored Core 6 ähnliche Abkürzungen mit einem „F“ am Anfang. Das deutet auf ein neues Spiel mit klarer Verbindung zu einem bekannten Franchise hin. Gleichzeitig bleibt genug Raum für Spekulationen: Was steckt hinter diesen drei Buchstaben?

Besonders spannend ist der zeitliche Rahmen: Laut interner Quelle sei der Entwicklungsstand bereits so weit fortgeschritten, dass ein Release schon im kommenden Jahr möglich wäre. Das wäre ein echter Paukenschlag – gerade in einer Zeit, in der viele Studios lange Entwicklungszyklen durchlaufen.

FMC: Was steckt wirklich dahinter?

Der geheimnisvolle Codename „FMC“ sorgt unter Fans für Spekulationen. Ein neues Dark Souls gilt als eher unwahrscheinlich, da Serienschöpfer Hidetaka Miyazaki mehrfach betonte, dass die Reihe abgeschlossen sei. Auch Armored Core scheint nach dem Release des sechsten Teils im Jahr 2023 derzeit nicht im Fokus zu stehen. Dennoch wäre ein Spin-off oder eine Neuinterpretation denkbar – wie es FromSoftware in der Vergangenheit öfter tat.

Ein weiterer naheliegender Kandidat ist Bloodborne. Das düstere Action-RPG aus dem Jahr 2015 zählt bis heute zu den beliebtesten Werken des Studios. Der Wunsch nach einem Remaster für moderne Konsolen wurde von der Community immer wieder lautstark geäußert. Könnte FMC tatsächlich ein Hinweis auf ein neues Bloodborne-Projekt sein? Offiziell bestätigt ist nichts – doch die Hoffnung lebt.

Ebenfalls nicht ausgeschlossen: Eine völlig neue Marke. FromSoftware bewies mit Sekiro oder Elden Ring, dass sie auch abseits bekannter Pfade starke Ideen liefern können. Gerade jetzt, wo das Studio auf dem Höhepunkt seines Erfolgs steht, wäre der perfekte Zeitpunkt für eine frische IP mit neuen Gameplay-Ansätzen und stilistischer Eigenständigkeit.

Klar ist: Hinter den Kulissen wird intensiv gearbeitet. Die Zeichen verdichten sich, dass FromSoftware seine Fans bald mit einem weiteren Highlight überrascht – vielleicht schon 2026. Wer genau hinsieht, erkennt in den kleinen Hinweisen ein großes Versprechen: Das nächste Meisterwerk steht womöglich schon in den Startlöchern.