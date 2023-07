Armored Core 6: Fires of Rubicon wird das nächste Triple-A-Spiel der Dark Souls und Elden Ring Entwickler. Damit kehrt FromSoftware zu seinen Wurzeln zurück, den vor dem Mega-Erfolg der Souls-Reihe war das Studio vor allem für die Armored Core-Titel bekannt. Nun erschien der erste vielversprechende Story-Trailer zu Armored Core, der uns einen Vorgeschmack auf die Geschichte und Welt dieses Science-Fiction-Epos gibt.

Armored Core 6: Fires of Rubicon wird dabei deutlich anders als man es bisher von FromSoftware und den Souls-Spielen kennt. Statt in einer düsteren mittelalterlichen Fantasy Welt, ist das Action-RPG in einer dystopischen Science-Fiction-Cyberpunk Welt voller stählerner Kriegsmaschinen angesiedelt. Genau so eine steuern wir auch als Söldner im ewigen Machtkampf verschiedener miteinander konkurrierender Organisationen und Unternehmen.

Durch den neuen Story-Trailer erfahren wir, dass Armored Core 6 auf dem Planeten Rubicon 3. Dort wird um einen wertvollen Rohstoff erbittert und mit allen Mitteln gekämpft. Wir sind dabei als Söldner 621 unserem Auftraggeber Händler Walter zur Treue verpflichtet und agieren auf seinen Wunsch. Jegliche Rivalen gilt es zu vernichten und dafür haben wir auch ein imposantes Arsenal an Waffen- und Verteidigungsanlagen. Mit unserem Mech können wir Maschinengewehren, Flammenwerfern, zielsuchenden Raketen und mehr nutzen, um uns zu behaupten. Unsere Panzerung ist dabei individuell zusammenstellbar, ebenso unsere Waffen. Das Gameplay des Mech-Zusammenbaus soll auch ein Teil der Story voller Stahl, Gewalt und hoch technisierten Soldaten sein.

Am 25. August ist es soweit und Armored Core 6 erscheint auf dem PC, der PlayStation 4 und 5 sowie der Xbox One und Xbox Series X | S. Ob diese kreative Kehrtwende von der beliebten „FromSoftwarschen“ Souls-Formel zum Erfolg führt? Spektakulär sieht der neue Ansatz auf jeden Fall. Vielleicht verleiht es dem leicht angestaubten Genre etwas frischen Wind und lässt uns nie geahnt Mech-Macht-Fantasien ausleben.