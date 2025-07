Das Spiel, das einfach nicht aufhört zu wachsen

Wenn ein Spiel über drei Jahre nach Release noch Verkaufsrekorde knackt, dann ist das kein Zufall, sondern ein Phänomen. Elden Ring, das epische Action-Rollenspiel von FromSoftware, hat weltweit die 30-Millionen-Marke überschritten – und zeigt keine Anzeichen von Ermüdung. Die Zwischenlande ziehen auch 2025 noch täglich neue Abenteurer in ihren Bann.

Ein wichtiger Grund für den andauernden Erfolg: die Erweiterung Shadow of the Erdtree. Der DLC, der die Geschichte rund um Miquella und Messmer den Pfähler weiterführt, hat sich allein zehn Millionen Mal verkauft – ein Drittel aller Elden Ring-Spieler hat also erneut zugeschlagen. Wer diese Erweiterung durchspielt, erlebt nicht nur neue Bosse, sondern auch eine düster-poetische Welt jenseits des Altbekannten.

Besonders bemerkenswert: Über 45 Prozent der Steam-Community hat bereits über 100 Stunden im Spiel verbracht. Und ganze zehn Prozent aller PlayStation- und PC-Spieler haben sich durch sämtliche Achievements gekämpft – kein leichtes Unterfangen in dieser Welt voller Tod und Triumph.

Noch dazu gibt es eine lebendige Modding-Szene: Seit Kurzem erlaubt eine neue Mod, in Shadow of the Erdtree von ehemaligen Bossgegnern unterstützt zu werden – ein Feature, das dem Spiel zusätzliche strategische Tiefe verleiht und auch Veteranen neue Impulse bietet.

Elden Ring Nightreign sprengt die Erwartungen – neue Verkaufsrekorde und Pläne

Doch Nightreign, das neue Koop-Survival-Spiel im Elden Ring-Universum, zeigt, wie man ebenfalls alle Erwartungen übertrifft. Direkt zum Start im Mai 2025 schoss der Titel mit zwei Millionen Verkäufen in nur 24 Stunden durch die Decke – mittlerweile steht die Zahl bei fünf Millionen.

Anders als das Hauptspiel setzt Nightreign auf kooperatives Überleben in einer düsteren Welt, in der Spieler zusammen gegen die „Nightlords“ bestehen müssen. Die Mischung aus Souls-Feeling und Teamplay scheint genau den Nerv der Fans zu treffen – insbesondere, da der Titel plattformübergreifend spielbar ist, auch auf der neuen Nintendo Switch 2.

Aktuell arbeitet FromSoftware bereits an frischem Content: Neue Gegnertypen, saisonale Events und ein Endgame-Modus für besonders hartgesottene Spieler sollen Nightreign langfristig lebendig halten. Ein cleverer Schachzug, um die Community dauerhaft bei Laune zu halten.

Ob Solo-Abenteuer oder düsterer Multiplayer-Horror – Elden Ring bleibt das Maß aller Dinge im Fantasy-Gaming. Und wer glaubt, damit sei das Ende erreicht, dürfte sich gewaltig irren.