Gestern wurde, wie von FromSoftware und Bandai Namco angekündigt, der erste Trailer zum kommenden Elden Ring DLC Shadow ot the Erdtree vorgestellt. Neben den Infos aus dem Trailer hat sich auch FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki zu Wort gemeldet. Wir haben alle Infos für euch gesammelt. Hier könnt ihr euch auch den Trailer nochmals ansehen:

Zunächst einmal die womoglich wichtigste Info: Shadow of the Erdtree wird am 21. Juni für PC, Playstation und xBox erscheinen! Die Vorbestellungen hierfür sind ab sofort möglich. Neben der Standard-Version wird es eine Deluxe Edition, ein Premium Bundle und eine Collector’s Edition geben, die wir euch nachfolgend näher vorstellen. Die Editionen können bei Bandai Namco vorbestellt werden.

Premium Bundle Shadow of the Erdtree DLC

Shadow of the Erdtree Digitales Artbook & Soundtrack

Deluxe Edition Elden Ring

Elden Ring Digitales Artbook & Soundtrack

Shadow of the Erdtree DLC

Shadow of the Erdtree Digitales Artbook & Soundtrack

Collector’s Edition Shadow of the Erdtree DLC Code (Das Hauptspiel Elden Ring ist NICHT enthalten!) & Soundtrack

Statue von „Messmer der Pfähler“ (46 cm)

Hard Cover Artbook (40 Seiten)

ELDEN RING – Bonus-Geste „Shadow of the Erdtree“

Diese Geste kann im Spiel für Inhalte von „Shadow of the Erdtree“ verwendet werden. Bonus-Inhalte stehen nach Veröffentlichung der Erweiterung im Spiel zur Verfügung. Spieler können dies auch im späteren Verlauf in der Erweiterung freischalten.

Was hat Hidetaka Miyazaka noch über Shadow of the Erdtree verraten?

Der DLC wird sich auf einem neuen Gebiet abspielen, noch größer als Limgrave im Original-Spiel

Insgesamt wird es ganze acht neue Waffenkategorien geben

Zehn neue Bosskämpfe werden euch erwarten, in denen ihr neue Waffen, Ausrüstungen und Skills erhalten werdet

Die Bossfights werden ähnlich schwer wie im Hauptspiel sein

So weit die bisherigen Informationen. Sobald neue Einzelheiten geleakt werden, erfahrt ihr es bei uns. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auch weitere News zu Elden Ring in unserer Übersicht ansehen!