Erinnert ihr euch noch an die Zeiten aus den frühen 90er Jahren, als man zu Weihnachten immer wieder gehofft hat, endlich diesen herrlichen GameBoy geschenkt zu bekommen? Um endlich auf einem winzigen Bildschirm in verpixelter Grafik Super Mario oder Paperboy zu spielen? Immer in der Hoffnung, dass die Batterie mindestens die Autofahrt zu Oma und Opa übersteht? Wir sind einen langen Weg gekommen von diesen Zeiten, aber mobiles Spielen feiert immer noch Nintendo als die Geburt der mobilen Unterhaltung. Heute sehen die Dinge jedoch gänzlich anders aus, denn es wird immer mehr entwickelt und immer weitergedacht. Der Trend des mobilen Spielens ist also noch nicht ausgeträumt. Denn da der GameBoy dieses Jahr sein 30.Geburtstag feiert, lohnt sich ein Blick hinter die aktuellen Kulissen.

Spiele werden kompakter

Was zunächst ins Auge springt, wenn man sich mit dem mobilen Spielmarkt näher befasst, ist die Kompaktheit der Spiele. Klar, sie gehen zwar immer mehr in die Tiefe und sorgen für eingehendere und längere Spielerfahrungen, allerdings sind sie auch so konzipiert, dass man immer mal wieder eine schnelle Runde zocken kann, wenn man Lust und Laune hat. Sprich, die einzelnen Missionen werden kürzer, um vielleicht mal eben im Bus oder in der Mittagspause gespielt werden zu können.

Spiele werden allgemeinhin heutzutage so entwickelt, um sich dem mobilen Lebensstandard anzupassen. Denn die wenigsten Personen haben Zeit, um sich ausschließlich dem Spielen zu widmen, wollen es aber gleichzeitig nicht missen. Das ist auch der Grund, warum Plattformen und Anbieter wie Google Play und Android so viel Geld in die Hand nehmen, um den Spielern fast täglich Neues anbieten zu können. Spielentwickler in der heutigen Welt sind mit der Aufgabe konfrontiert, sich stets neu zu erfinden, dabei aber das Wesentliche nicht aus dem Kopf zu lassen: kompakte kurze Spiele mit langer Halbwertszeit und Platz für Werbung.

Über Werbung kommt frisches Geld

War es früher noch so, dass man sich einen Handheld, ein Spiel oder eine Konsole nur einmal hat kaufen müssen, um dann werbefrei zu spielen, definiert sich heute alles über Werbung. Der GameBoy beispielsweise wird aktuell neu erfunden, um über eben die oben genannten Plattformen vertrieben zu werden. Allerdings muss sich der Fan damit auseinandersetzen, dass es nun links und rechts Werbebanner gibt. So kann man zwar die tollen alten Spiele am Smartphone nochmals spielen, ohne die klobigen grauen Kasten samt Batterien mitschleppen zu müssen, allerdings mit Werbeeinblendungen und konstanten Aufforderungen für Käufe, um im Spiel voranzukommen.

Virtuelle Realitäten werden real

Um das Ganze noch weiterzuspinnen: Längst spielt man nicht mehr nur Simulationen, sondern lebt sie fast richtig aus. Denn virtuelle Realitäten kommen nach und nach auch bei den mobilen Spielen am Smartphone immer stärker in Mode, dank modernster Techniken kein Problem mehr. Auch diese richten sich an die modernen Plattformen sowie die Wünsche der Fans, stärker und kompakter in das Spielgeschehen eingreifen zu können, dabei aber gleichzeitig nicht allzu viel Zeit investieren zu müssen. Die besten Plattformen und Entwickler sind also jene, die genau diesen Spagat schaffen, ohne dabei das Spiel in Mitleidenschaft zu ziehen.