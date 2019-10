Esports sind aktuell in aller Munde – kaum ein Wochenende vergeht, ohne dass irgendwo in der Welt ein Turnier vor einem Millionenpublikum durchgeführt wird. Dass dieser Trend so schnell so sehr an Fahrt aufnehmen würde hatten selbst vorschnelle Analytiker und Kenner der Szene vor wenigen Jahren nur bedingt für möglich gehalten. Immerhin muss sich die Szene und der Markt nicht nur gegen herkömmliche Spieler und eine ganze Generation an älteren Menschen die eher offline sind durchsetzen. Sondern auch die bereits bestehende Szene der mobilen Spieler sieht der Szene eher kritisch gegenüber. Denn noch vor wenigen Jahren dachte man beim Thema „mobiles Spielen“ an klobige Gameboys und die schon etwas besseren Produkte von Nintendo und Sony. Jedoch nicht ausdrücklich an den Smartphone Markt.

Die richtigen Plattformen können den Unterschied machen

Ähnlich wie bei den ersten Erfolgen Nintendos und von Sony sind auch die Giganten Apple und Samsung auf lange Sicht darauf angewiesen, dass ihre Nutzer viel mehr Zeit online und vernetzt verbringen, da sich dadurch die meisten Umsätze erzeugen. Deswegen sind mobile Spiele für Android etwa aktuell weiterhin auf der Überholspur und bei Alt und Jung gleichermaßen beliebt, was eindeutig an ihrer Vielfältigkeit liegt.

Logischerweise ist die Esports Szene natürlich einen Schritt weiter, besonders was die grafischen Fähigkeiten betrifft. Hier muss man ja nicht selber Spiele entwickeln, sondern bietet lediglich eine Plattform für Spieler, um weltweit und in Turnieren miteinander um die Siege zu ringen. Auch für die Zuschauer, nach neuesten Schätzungen bereits mit hohen Millionenzahlen vertreten, werden so Teil des Geschehens. So haben Anbieter wie VulkanBet mittlerweile auch Esports ins Angebot aufgenommen. Es ist zweifelsfrei ein Markt der Zukunft. All dies sind Anzeichen dafür, dass Esports keine Eintagsfliege bleibt – im Gegenteil: immer mehr Entwickler sehen darin tatsächlich eines der größten Zugpferde für die kommenden Jahre, einfach weil es Spieler und Fans enger zusammenschweißt als es herkömmliche Spiele und Sportarten je getan haben.

Kommunikation ist Teil des Erfolgs

Wenn man sich vor Augen hält, wie schon beinahe intim die Kommunikation von Nintendo zu ihrer Fan Basis ist, dann sollte man recht schnell erkennen, warum deren mobile Spielkonsolen so erfolgreich sind – und warum die Apple Fangemeinde trotz immer neuer Produkte immer noch keinen nennenswerten Spielemarkt für die iPhones erstellt hat. Die Esports Szene ist gleichfalls nachhaltig dabei, zusammen mit den Nutzern und Kunden die Produkte zu entwickeln. Hier hilft, dass Soziologen und auch Designer Hand in Hand arbeiten, um eine für alle Parteien sinnige Lösung zu finden, was die Zukunft von Esports betrifft. Negative Beispiele wie eben bei Apple und auch zu Teilen von Android sollten dadurch keine Hürden mehr sein.

Es ist doch Fakt: Esports ist gekommen um am Ball zu bleiben, sieht sich aber aktuell noch immer viel Gegenwind ausgesetzt. Allerdings haben die Macher der Branchen schon vor einiger Zeit erkannt, dass durch eine bessere Kommunikation mit dem Endnutzer erheblich mehr möglich ist. So darf man sich getrost auf ein Produkt einstellen, welches sicherlich nach und nach mehr Marktanteile in der mobilen Spielewelt erhalten wird.