Der Große Gamers Geschenke Guide

Es ist wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Und wie es alljährlicher Brauch ist, verfällt die Nation in Hysterie, um die passenden Geschenke für Freunde und Familie zu finden. Immaterielle Geschenke sind bekannterweise vollkommen out (Auch wenn das auch dieses Jahr wieder Millionen Geschenk-Vergesser und Chronisch-Abgebrannte versuchen werden), wer würde denn auch an Weihnachten eine Portion Liebe erhalten wollen. Aus dem Alter für Selbstgebasteltes sind wir auch schon draussen (ausser man ist begnadeter Künstler). Also bleibt nur, den Geldbeutel rausholen und Geschenke kaufen.

Für den Ein oder Anderen ist es vermutlich gar nicht so schwer, ein passendes Geschenk zu finden, welches nach den Weihnachtsfeiertagen nicht umgetauscht wird. Bei Geschenken für die Spezies Gamer, sieht es aber ganz anders aus. Denn wir Gamer haben spezielle Bedürfnisse. Die Kunst für Freunde und Verwandte ist es, diese Bedürfnisse zu befriedigen, um in den 10 Minuten unter dem Weihnachtsbaum einen strahlenden Gamer zu haben, der in Gedanken nicht schon bei der nächsten Fortnite-Runde, dem nächsten Raid oder sonstwo ist. Wir verraten euch, liebe Freunde und Verwandte, worauf ihr dabei achten solltet.

PC-Spieler sind in der Regel sehr auf ihr Setup bedacht. Da liegt es zwar nahe, ihm genau aus diesem Bereich etwas schenken zu wollen, aber dieser Grundgedanke hat einen Pferdefuß. Denn in der Regel haben die Zocker ihr Equipment schon perfekt zusammengestellt. Von daher ist diese Option nur interessant für Schenker, die selbst zocken, oder falls der Zocker sich eigenständig über Equipment beschwert. Man sollte dabei grundsätzlich darauf achten, daß es sich auch wirklich um ein Upgrade des Equipment handelt. Eingabegeräte wie Mäuse oder Tastaturen sind immer kritisch. Mit Headsets, Mousepads oder Monitoren ist man hingegen eher auf der sicheren Seite.

Was für PC-Spieler allerdings auch noch interessant ist, sind Gegenstände rund um ihre Lieblingsspiele. Mit einer World of Warcraft-Kaffeetasse macht man so manchen Azeroth-Heroen froh, denn sie sieht auch noch gut aus, wenn sie sich oben auf dem anderen Geschirr stapelt, das oft auf dessen Schreibtisch zu finden ist. Aber auch kultige Gegenstände, zum Beispiel ein Ventilator in Lüfter-Optik mit RGB-Beleuchtung lässt das Herz eines PC-Zockers springen. Wir haben hier ein paar lohnende Beispiele zusammengesucht.

Konsolenspieler unterscheiden sich von PC-Spielern in erster Linie darin, daß sie, bis auf ihren Controller, kaum Hardware-Ansprüche haben. Ausnahmen wären da höchstens ein neuer Fernseher oder eine neue Couch. Aber man muß ja gar nicht so tief in die Tasche greifen, denn zum Beispiel ein Kissen in der Optik seines Lieblingsspiels wertet die Gamercouch enorm auf.

Natürlich gibt es auch einige hilfreiche und nützliche Gadgets für Konsolenspieler. Hier muß man einfach nur darauf achten, was derjenige tatsächlich auch für seine Lieblingsspiele gebrauchen könnte und auf welcher Plattform er spielt, ob PS4, XBox oder Switch. Mehr Freude wird man den Konsolen-Helden wohl mit speziellen, coolen oder lustigen Merch-Gegenständen aus seinem Lieblingsspiel machen. Welcher Pokémon-Fan würde sich nicht über einen Plüsch-Pikachu freuen? In London stehen Menschen dafür gerade sogar 6 Stunden lang an! Solche Geschenke sind daher relativ einfach mit ein bisschen Kreativität zu finden. Beispiele dafür gibt es hier.

Hier wird es jetzt wirklich spannend. In Partnerschaften, in denen beide Partner zocken, ist es geradezu lächerlich einfach, etwas für den Partner zu finden. Falls aber nur einer der Partner Gamer ist, wird es schwieriger. Auch hier gilt natürlich in erster Linie, sich anzuschauen, auf welcher Plattform der oder die Angebetete zockt und welche Spiele. Damit hat man schon einen guten Anhaltspunkt, auf dem man aufbauen kann. Denn hier muß etwas persönlicheres her!

Neben den herkömmlichen, liebevoll ausgesuchten Geschenken gibt es für Verliebte natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, sich gegenseitig zu beschenken. Wir möchten das nicht allzu weit ausführen, ich sage nur: Cosplay vom richtigen Franchise kann sehr sexy sein. Abgesehen davon haben wir hier ein paar Ideen dazu zusammengesucht.

Kleidung geht eigentlich fast immer und für alle Gamer. Hier sollte man unterscheiden, ob man zum Beispiel ein T-Shirt im Zelda-Look schenken möchte, oder eher etwas allgemeineres für Gamer, die Designs sind schier endlos. Alternativ zum Shirt gibt es auch noch andere Kleidungsstücke, die man Gamern schenken kann. Es gibt sogar gestrickte Gamer-Pullover.

Eine andere, noch recht junge Sparte, bildet Funktionskleidung für Gamer. Spezielle Socken zum Beispiel, Handgelekschutze in cooler Optik oder andere Wearables sind der letzte Schrei. Wir haben hier eine Auswahl für euch zusammengestellt.