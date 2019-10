Square Enix und Crystal Dynamics stellen uns einen frischen Gameplay-Trailer zu dem kommenden Action-Adventure Marvel’s Avengers vor. In diesem erhalten wir erstmals auch mehr Einblicke in die Spielwelt.

Noah Hughes, Studio Creative Director bei Crystal Dynamics, äußerte sich laut PlayStationBlog wie folgt zu den verschiedenen Möglichkeiten, die Charaktere individuell anzupassen:

Ihr steuert zwar legendäre Charaktere, dennoch ist die Entscheidungsfreiheit der Spieler ein Kernelement des Spielerlebnisses. Verschiedene Ausrüstungen, Fertigkeiten und ein abwechslungsreiches Sortiment an Kostümen stehen zur Auswahl bereit, um jeden Helden individuell anzupassen. So bekommen alle Spieler ihre ganz eigene, persönliche Erfahrung. Ein Beispiel: Ein Spieler kann Thor als mächtigen Flächenangriffs-Schadenverursacher spielen, der ganze Heerscharen an Gegnern in Schach hält, während ein anderer Spieler ein Setup auswählt, mit dem sich Thor hauptsächlich auf Nahkampf-Taktiken spezialisiert. Es ist sehr wichtig für uns, dass die Spieler am Ende wirklich das Gefühl haben, jeder dieser einzigartigen Superhelden zu sein – wir reden hier immerhin von den Avengers!

Weiterhin erklärt er im Bezug auf die Missionstypen:

Wie ihr im Video sehen könnt, wird es zwei verschiedene Missionstypen geben: Helden- und Kriegsgebietmissionen. Heldenmissionen sind nur im Einzelspieler-Modus verfügbar und ein Teil der übergreifenden Kampagne. In diesen Heldenmissionen wird euch jeder einzelne Held vorgestellt, während ihr versucht, sie nach und nach in eurem Team wieder zu vereinen. Kriegsgebietmissionen können sowohl alleine als auch in einer Gruppe mit bis zu vier Spielern abgeschlossen werden. Ihr könnt jeden beliebigen Helden aus eurem Team spielen und so erleben, wie es ist, in die Rolle eines Avengers innerhalb eines Teams von Avengers zu schlüpfen! Die Missionen passen sich jeweils der Größe und dem Aufbau der Gruppe an.