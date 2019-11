Die beiden Hauptacts der Blizzcon 2019 waren Overwatch 2 und Diablo 4. Daß Overwatch 2 noch mindestens ein Jahr entfernt ist, bestätigte Jeff Kaplan in einem Interview. Diablo 4 hingegen, könnte noch viel länger dauern.

Auf der Blizzcon wurde so viel von Diablo 4 gezeigt, daß die meisten Fans den Eindruck hatten, das Spiel wäre in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten. Es gab ein 9-minütiges Cinematic, drei Minuten Gameplay und rund 75 Minuten Panels. Es konnte sogar eine Demo gespielt werden.

Game Director Luis Barriga äusserte sich zur Veröffentlichung von Diablo 4 mit den Worten: „Ein Spiel dieser Art braucht Zeit. Wir werden es nicht bald veröffentlichen, nicht einmal Blizzard-bald.“ Weiter erklärte er, dass der aktuelle, spielbare Build der „erste frühe Schritt auf dem Weg“ ist.

„Blizzard-bald“ ist ein gängiges Community-Meme. Blizzard verwendet häufig den Ausdruck „bald“, um Dinge in der Zukunft zu beschreiben, die noch ziemlich weit entfernt sind, selbst Jahre. Da Barriga sich scherzhaft in dieser Form äussert lässt vermuten, daß Diablo 4 wirklich noch sehr weit weg ist.

Es erinnert ein bisschen an die Enthüllung von Anthem, bei der die Entwickler für die E3 eine Vorschau zusammen´gebastelt hatten, die mit dem tatsächlichen Endprodukt nur noch entfernt etwas zu tun hatte. Auch die Erwähnung der verfügbaren Plattformen, PC, PS4 und XBoX One mutet in diesem Zusammenhang abenteuerlich an, steht die Veröffentlichung der neuen Konsolengenerationen nächstes Jahr an. Daß Blizzard Diablo 4 für die alten Konsolen entwickeln sollte, in der Hoffnung, daß es abwärtskompatibel sein wird, ist gelinde gesagt seltsam.

Es sind im Zusammenhang mit dem Veröffentlichungszeitraum noch viele Fragen offen. Aber vielleicht wollte uns Barriga auch nur auf eine falsche Fährte locken, was aber leider wenig wahrscheinlich ist.