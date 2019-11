Square Enix hat einen Teaser-Trailer zu Crystal Story: The Goddess and the Forgotten Forest als Teil 1 der „Night Walk Series“ veröffentlicht.

„Die Kulisse des Teasers ist ein „mysteriöser Wald“, in dem magische Geschichten stattfinden. Der „Forgotten Forest“ ist eine Welt, die ihre Kräfte verliert und auf einen mutigen Menschen wartet. Sie erwerben eine „Zauberlaterne“, die Ihnen als Führer dient, wenn Sie die Tiefen des Waldes unter Anleitung von Feen erkunden. Das Spiel ist eine Fantasiewelt mit Beleuchtung, Ton und Bildern, die in einem Raum der digitalen Kunst geschaffen wurde. In dieser Fantasy-Welt können Sie die Interaktion mit der Magie der Laterne erleben. Treten Sie jetzt vor, um Ihr Abenteuer als Protagonist der Geschichte zu beginnen.“

Mehr ist über Crystal Story: The Goddess and the Forgotten Forest leider noch nicht bekannt.