Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht, der den Alabasta Arc vorstellt. Der Alabasta Arc ist tatsächlich der Ausgangspunkt des neuesten One Piece-Spiels. Darin treten die Spieler gegen Crocodile an, um den Frieden im Königreich Alabasta wiederherzustellen. Das Königreich Alabasta liegt auf Sandy Island, der vierten Insel, der die Strohhut-Piraten in der Grand Line begegnen. Es zeichnet sich durch große Wüstenabschnitte aus.

One Piece: Pirate Warriors 4 wird am 27. März 2020 auf PS4, PC, Xbox One und Switch veröffentlicht.

„Die Pirate Warriors sind zurück und bringen eine explosivere Geschichte, mehr Umgebungen und noch verrücktere Angriffe in One Piece: Pirate Warriors 4 mit. Begleiten Sie Luffy und die Strohhüte von Anfang an auf ihrer Reise durch verschiedene Inseln und weiter in der Hoffnung, den berühmten Schatz zu finden – das One Piece. Spielen Sie sich durch einige der außergewöhnlichsten Bereiche der One Piece-Geschichte.“