In einem weiteren Charaktertrailer zu dem anstehenden Granblue Fantasy: Versus wurde nun Zeta, der Scharlachrote Speer durch Publisher XSEED Games vorgestellt. Der zuletzt vorgestellte Charakter war Ladiva.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 in Japan und im ersten Quartal 2020 in Europa für die PlayStation 4 veröffentlicht.