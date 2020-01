Yuji Horii, Erfinder des Dragon Quest-Franchise, hat in einem Tweet bestätigt, dass Dragon Quest XII seit letztem Jahr in Entwicklung ist.

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals wurde 2017 in Japan und 2018 im Westen veröffentlicht. Laut Square Enix hat sich das Spiel mittlerweile mehr als 5,5 Millionen mal verkauft. Die Definitive Edition, welche im September 2019 für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde, verkaufte sich in Japan in der Einführungswoche sogar mehr als 300 000 mal. Bei diesem Erfolg ist es nicht verwunderlich, daß die Entwickler an einer neuen Fortsetzung der Reihe arbeiten, was nun auch laut nintendolife bestätigt wurde:

„Letztes Jahr haben wir angefangen, den Film Dragon Quest: Your Story zu veröffentlichen, dann die Switch-Version von Dragon Quest 11, die mobile Version von DQ Walk, die Ankündigung von The Adventure of Dai Anime sowie die Spieleanpassung und die Produktion von [DQ] 12 und mehr; Selbst jetzt, nachdem 33 Jahre seit dem ersten Spiel vergangen sind, bin ich sehr froh, dass ich solche neuen Herausforderungen meistern kann. Vielen Dank an alle Benutzer, die Dragon Quest bis jetzt am Leben gehalten haben, und auch an all die vielen Mitarbeiter, die mich unterstützt haben. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weitermachen kann, aber ich habe das Gefühl, dass ich mein Bestes geben möchte, nur ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass dieses Jahr für alle ein großartiges Jahr wird.“ Yuiji Horii, Erfinder der Dragon Quest-Reihe

Es ist nicht bekannt, ob eine Veröffentlichung über die Grenzen Japans hinaus angestrebt wird. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.