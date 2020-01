Samurai Shodown hat einen offiziellen Release-Termin für die Switch Fassung erhalten. Ende Februar soll es bereits soweit sein.

Zehn Jahre nach dem Erfolg des ursprünglichen Samurai Shodown bringt SNK ihren erfolgreichsten Beat’em up Titel in neuem grafischen Gewand und mit überarbeitetem Gameplay neu heraus.

Für PS4 und Xbox One ist das Remake bereits seit Mitte 2019 verfügbar, die Stadia-Version folgte im November. Der Switch-Ableger folgt am 25. Februar. Auf die PC-Version müssen die User jedoch noch warten, diese befindet sich noch in der Entwicklung.