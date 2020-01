☎️ Teleconference with CD PROJEKT's Board of Directors on Cyberpunk 2077’s new release date.



Audio recording (🇺🇸/🇬🇧): https://t.co/F3VJKTV93T



Transcript (🇺🇸/🇬🇧): https://t.co/RAjgz6k9Vb

Transcript (🇵🇱): https://t.co/VCdoWMTAsI pic.twitter.com/Y8uqR6hyvL