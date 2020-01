Die technische Multiplayer-Beta für den Ego-Shooter Disintegration von Private Division startet nächste Woche. Spieler können sich jetzt noch über die offizielle Webseite dafür anmelden.

Disintegration, von Halo-Mitbegründer Marcus Lehto, versetzt die Spieler in einen futuristischen globalen Krieg zwischen den letzten Resten der Menschheit. Ursprünglich eine vorübergehende Lösung für ein schreckliches Problem, entschieden sich einige dafür, ihr Gehirn in Maschinen zu integrieren, um zu überleben. Viele von ihnen sehen jetzt den Integrationsprozess als die einzige Lösung für die Krankheiten der Menschheit und versuchen, alle verbleibenden Menschen gegen ihren Willen zu bekehren.

Die geschlossene Multiplayer-Beta für Disintegration wird am 28. Januar auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam gestartet. Die Open Beta startet am 31. Januar und läuft bis zum 1. Februar. Sowohl die Closed Beta als auch die Open Beta ermöglichen es den Spielern, zwei der drei Multiplayer-Spielmodi zu testen, die bei Erscheinen des vollständigen Spiels spielbar sind.