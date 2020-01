Ninja Theory hat Project: Mara angekündigt. Es handelt sich dabei um ein neues, innovatives Spiel, das sich gerade in der Entwicklung befindet und ganz neue Wege im Bereich Storytelling gehen will. Genauer gesagt handelt es sich um eine „realistische und fundierte Psychoterror-Simulation“. Laut den Entwicklern war das Ziel, „ein Abbild einer gestörten, menschlichen Psyche zu schaffen und dieses so realistisch wie möglich abzubilden“.

„Das Spiel stützt sich auf Erfahrungen und Erlebnissen von echten Personen sowie sorgfältigen Recherchen. Project: Mara ist ein neues Xbox-Vorzeigeprojekt – ein experimentelles Spiel, das offenbart, wie das Storytelling von morgen aussehen könnte.“

Seit Nina Theory 2018 Teil der Xbox Game Studios geworden ist, hat das Team an vielen Projekten mitgearbeitet, wie das bald verfügbare Multiplayer-Kampfspiel Bleeding Edge, sowie The Insight Project, das sich mit dem Einfluss von Gaming auf die psychische Gesundheit auseinandersetzt.