Nachdem Warcraft III Reforged das derzeit am schlechtesten bewertete Spiel auf Metacritic ist, möchte Blizzard in den kommenden Tagen einen neuen Patch veröffentlichen. Somit soll die sprichwörtliche Karre zumindest ansatzweise aus dem Dreck gezogen werden.

Community Manager Kaivax hat nun im offiziellen Forum bestätigt, dass man derzeit an einem Patch arbeitet, der noch im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden soll. Zwar wurden noch keine genauen Patchnotes veröffentlicht, aber Kaivax hat schon mal ein paar Details genannt. So werden die Grafik des Classic-Modus angepasst (Stichwort Farbgebung), Portrait- und Animationsfehler behoben und Probleme mit der Oberfläche aus der Welt geschafft.

Ebenfalls sind auch Onlinefunkionen wie Ladder und Clans in Arbeit. Hierfür kann aber nach aktuellem Stand noch kein Datum der Veröffentlichung genannt werden.

Wer sich immer noch Hoffnungen macht, die überarbeiteten Zwischensequenzen nachgereicht zu bekommen, der sollte von hier an lieber nicht weiterlesen. Blizzard hat auch hier via Kaivax verlauten lassen, dass auf die Sequenzen verzichtet wird. Man wolle sich nicht zu weit vom originalen Warcraft III entfernen und „den wahren Geist bewahren“. Trotz dieser Äußerung wird Shop immer noch mit „über vier Stunden neu erstellten Videosequenzen“ geworben, was viele User weiterhin als Täuschung der Kunden werten.