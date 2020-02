Armature Studio, Platinum Games und SEGA haben das Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Damit wollen sie nach eigenen Aussagen den zehnjährigen Meilenstein beider Titel feiern.

“Armature Studio hat sich mit PlatinumGames und Sega of America zusammengetan, um Bayonetta und Vanquish auf die Xbox One- und PlayStation 4-Konsolen zu portieren. Dabei bleibt die stilisierte, intensive Action und die einzigartige Grafik jedes Spiels erhalten, während die Framerate auf 60 FPS erhöht und 4K-Auflösungen auf der Xbox One X und PlayStation 4 Pro unterstützt werden.



Im Rahmen der Portierung des Spiels hat Armature beide Spiele auf eine moderne 64-Bit-Architektur aktualisiert, einschließlich der von den Spielen verwendeten Middleware. Armature arbeitete eng mit den ursprünglichen Entwicklern zusammen, um ihre Vision für die Spiele auf moderner Hardware zu verwirklichen und jeden Titel mit visuellen Verbesserungen und Polituren zu aktualisieren.“ Armature Studio

Für Sammler gibt es beide Spiele in einer geprägten SteelBook-Hülle mit neuen Cover-Motiven, die von Weapons Van produziert und von Bayonetta-Regisseur Hideki Kamiya und SEGA betreut werden.



Bayonetta:

“Erleben Sie die Entstehung der Bayonetta-Serie mit dem klassischen, originellen Action-Adventure-Kultspiel. Die verführerische Umbra-Hexe erhebt sich nach einem halben Jahrtausend im Schlaf aus der Tiefe, ohne sich an ihre mysteriöse Vergangenheit zu erinnern. Sofort in die Schlacht geworfen, muss sie ihre unzähligen Feinde besiegen, um die Wahrheit herauszufinden.



Nutzen Sie Bayonettas Arsenal an Fähigkeiten, einschließlich der Formänderung in verschiedene Tierformen, der Beschwörung von Dämonen mit ihren Haaren und der Beherrschung der Geschosskünste. Hacken, zerschneiden und offenes Feuer auf Horden von himmlischen Feinden in diesem unglaublich charmanten, actiongeladenen Abenteuer.”

Vanquish:

“Der Hit Sci-Fi-Shooter kehrt zurück. Eine übervölkerte Erde, die unter begrenzten Ressourcen erstickt, wird von Providence, der solarbetriebenen Weltraumkolonie, unterstützt. Wenn eine Meutergruppe die Kolonie plötzlich übernimmt und ihre Technologie zur Zerstörung von Städten einsetzt, muss eine speziell ausgebildete Einheit von Space Marines die Kolonie zurückerobern.



Ausgestattet mit BLADE, dem experimentellen Waffensystem, mit dem bis zu drei vorhandene Waffen gescannt, kopiert und gespeichert werden können, muss DARPA-Agent Sam Gideon die Kolonie infiltrieren, Legionen von Zukunftsfeinden besiegen und den Energiesender deaktivieren, der das Leben auf der Erde bedroht.”