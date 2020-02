Bandai Namco Entertainment hat die TEKKEN World Tour 2020 angekündigt. Die mittlerweile 5. Saison der Turnierserie wird über 30 Events umfassen, welche in unterschiedliche Kategorien eingeteilt sind, darunter Masters, Challengers und Dojo.

Die Turniere werden rund um den Globus an verschiedenen Locations stattfinden. Den Anfang für dieses Jahr macht Tokyo mit dem TEKKEN Masters Tournament am 4. und 5. April. Das große Finale der TEKKEN World Tour wird am 12. und 13. Dezember in New Orleans, Louisiana (USA) stattfinden. Der Gewinner kann sich über ein Preisgeld von 200.000$ freuen.

