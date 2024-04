Die Prime Video-exklusive Serie „Fallout“ hat einen sensationellen Start hingelegt und dominiert die Streaming-Charts. Laut Berichten von Luminate und Variety erreichte „Fallout“ in seiner ersten Woche nach der Veröffentlichung mehr als 5 Millionen Zuschauer. Dieser Erfolg zeigt sich auch in beeindruckenden 2,5 Milliarden angeschauten Minuten über acht Episoden, was etwa 5,2 Millionen Aufrufen entspricht. Die Serie erlebte in den ersten Tagen nach der Premiere einen Zuschaueranstieg um 773 Prozent.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Spiele profitieren vom Serienerfolg

Ähnlich wie bei anderen Serien, die auf Videospielen basieren, hat der Erfolg der „Fallout“-Serie auch positive Auswirkungen auf die Verkaufszahlen der Spiele. So verzeichnete „Fallout 4“ kürzlich den Titel des meistverkauften Videospiels in Europa.

Dies könnte teilweise auch an der Ankündigung des kostenlosen Next-Gen-Upgrades für Konsolen wie die PS5 liegen, das 60FPS und neue Inhalte verspricht. Auch andere Spiele der Reihe, wie „Fallout 3“, „Fallout: New Vegas“ und „Fallout 76“, erlebten einen Anstieg in den Verkaufszahlen. „Fallout 76“ erreichte sogar einen User-Peak von einer Million Spielern, während die gesamte „Fallout“-Reihe fünf Millionen gleichzeitige Nutzer verbuchen konnte.

Ankündigungen und Ausblicke zur zweiten Staffel

Die Macher der Serie haben nicht nur eine zweite Staffel angekündigt, sondern auch erste Details zu den geplanten Inhalten veröffentlicht. Fans der Serie und des Spiels können sich auf das Erscheinen einer der gefürchtetsten Kreaturen des Ödlands freuen: der Deathclaws, bekannt aus den Spielen als Todeskrallen. Die zweite Staffel wird auch tiefer auf die Umstände und Ursprünge der Apokalypse eingehen. Wann genau die ersten offiziellen Details zur zweiten Staffel veröffentlicht werden, steht noch aus. Doch die Spannung und Vorfreude unter den Fans ist bereits jetzt groß.

Power Suit and Aaron Moten (Maximus) in “Fallout”

Diese Entwicklungen zeigen, dass das Fallout-Franchise als multimediales Projekt erfolgreich ist. Dieser Erfolg ist auch dem The Last of Us-Franchise gelungen, zum dem ihr alle Infos hier findet.