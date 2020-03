Schon in 2019 bestätigte Electronic Arts die Arbeit an einer Remastered Version des Strategie-Klassikers Command & Conquer. Nun wurde ein Video veröffentlicht, in dem man auf die Überarbeitung der Zwischensequenzen eingeht.

Zwar liegen die damaligen Aufnahmen der einzelnen Sequenzen vor, allerdings nicht in der “Rohfassung”, was das Aufhübschen drastisch erschwert. Aus diesem Grund wurde ein KI-Algorithmus entwickelt, mit dessen Hilfe die Zwischensequenzen aufgebessert werden konnten.

Somit wird die Auflösung des originalen Materials aufgebessert und die Framerate steigt auf 30 FPS. Wann Command & Conquer Remastered erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald es hierzu etwas neues gibt, werden wir euch informieren!