Bandai Namco Entertainment hat gestern einen Launch-Trailer passend zum Release von My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht.

In My Hero One’s Justice 2 können die Spieler aus einem „riesigen Kader“ von Helden und Bösewichten aus My Hero Academia ein Team von drei Kämpfern zusammenstellen und sich mit Rivalen messen. Im Online-Modus können die Spieler zusätzlich ihr Können testen, um die Spitze der Rangliste zu erreichen.

My Hero One’s Justice 2 ist seit 13. März für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.