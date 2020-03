Bandai Namco hat ein neues Video zu One Piece Pirate Warriors 4 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Special-Moves der einzelnen Charaktere.

Begleite Ruffy und die restlichen Strohhutpiraten vom Beginn ihrer Reise an auf verschiedene Inseln, um den größten Schatz der Welt zu finden – das One Piece. Spiele auf einigen der außergewöhnlichsten Inseln und Gebieten der Geschichte von One Piece und stelle dich berühmten und berüchtigten Feinden.

One Piece Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One.