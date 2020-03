Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch ist ab heute erhältlich. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten, vom Zeltaufbau übers Entwerfen von Designs und die Werkzeugherstellung bis zur Erforschung der Insel, können sich Switch-Spieler ab sofort ihr eigenes kleines Paradies erschaffen.

Nintendo erweitert das Spiel kontinuierlich mit kostenlosen Updates um immer neue und saisonal passende Inhalte. Das erste Update steht bereits jetzt zur Verfügung. Es fügt dem Spiel den „Häschentag” im April hinzu. Außerdem eröffnet es den Mitgliedern von Nintendo Switch Online die Option, die Online-Funktionen des Spiels zu nutzen. Dazu sind ein Nintendo-Account und ein Internetzugang erforderlich.

Mitglieder von Nintendo Switch Online können jetzt zudem NookLink nutzen, das zur Nintendo Switch Online-App gehört. Damit lässt sich via Smartphone ein QR-Code mit Designs aus den früheren Serien-Teilen Animal Crossing: New Leaf und Animal Crossing: Happy Home Designer scannen und in das neue Animal Crossing: New Horizons übertragen.