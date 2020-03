Bandai Namco hat pünktlich zum Wochenende einen neuen Trailer zu Captain Tsubasa – Rise of New Champions veröffentlicht. In diesem wird der Story-Modus “New Hero” vorgestellt.

Demnach werden Spieler die Möglichkeit haben, einen eigenen Spieler zu kreieren und mit dessen Hilfe Tsubasa und Co. zum Sieg zu führen. Seitens Bandai Namco heißt es:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten.

Geplant ist Captain Tsubasa – Rise of New Champions für den PC, die PS4 und Nintendo Switch. Die Umsetzung für die Xbox One ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Wann es soweit sein wird, ist leider noch nicht bekannt. Sobald es Neuigkeiten zum Release gibt, lassen wir es euch wissen!