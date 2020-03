GungHo Online Entertainment hat ihren neues Action-Spiel Ninjala für die Nintendo Switch angekündigt. Es soll am 28. Mai 2020 als kostenloser Download im Nintendo eShop veröffentlicht werden.

In Ninjala können Spieler aus einer Auswahl an farbenprächtigen Ninja-Kids wählen und an einem Schlagabtausch Jeder-gegen-Jeden für 8 Spieler teilnehmen oder gemeinsam mit Freunden Team-Duelle 4-gegen-4 bestreiten. Für Online-Spiele wird kein „Nintendo Switch Online“-Abo benötigt und Spieler können sich auf eine Vielzahl an Skins und Emotes freuen, die ihre Ninjas noch persönlicher machen.