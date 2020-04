In Stockpile ist der Himmel über Los Santos und Blaine County von Kondensstreifen übersät und durch das Licht von rotglühendem Blei erleuchtet. Rockstar Games hat schöne Boni für GTA Online über die Ostertage: Holt euch diese Woche dreifache Belohnungen: Springt ins Cockpit, sammelt Beute ein und bringt sie sicher in eure Teambasis zurück.

Eine Übersicht über die die Inhalte der Woche:

Dreifache Belohnungen in Stockpile, Air Force Zero und Top Fun

Verkaufsmissionen aus Smuggler’s Run bringen doppelte Einnahmen

Tägliche Herausforderungen: Für zehn abgeschlossene Herausforderungen gibt es den J Lager-Bierhelm und obendrein 1.000.000 GTA$ geschenkt

500.000 GTA$ nur für das Einloggen GTA Online

nur für das Einloggen GTA Online Hauptpreis der Woche am Glücksrad: Imponte Deluxo

rockstargames.com

60 % Rabatt auf Hangars, Hangarverbesserungen & -Erweiterungen:

Hangar A17 am Flughafen, Hangar 1 am Flughafen, Hangar 3499 in Fort Zancudo, Hangar 3497 in Fort Zancudo, Hangar A2 in Fort Zancudo; Stile, Beleuchtung, Bodengrafiken, Büromöbel, Wohnbereiche, Werkstätten für Hangars

Fahrzeug-Rabatte

Falls ihr lieber auf festem Boden bleibt, gibt es bei Legendary Motorsport 50 % Rabatt auf die beiden begehrtesten Fahrzeuge in Los Santos:

50 % Rabatt auf den Principe Deveste Eight 50 % Rabatt auf den Benefactor Schlagen GT

Twitch-Prime-Vorteile

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Twitch-Prime-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, erhalten 75 % Rabatt auf alle Varianten des ZR380 und MTL Cerberus. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.

Weitere Infos erhaltet Ihr auf der offiziellen Newsseite!