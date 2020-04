Rising Star Games und TOYBOX Inc. haben das Open-World-Mystery-Adventure Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise für den 10. Juli exklusiv für die Switch angekündigt. Es ist die Fortsetzung von Deadly Premonition Origins, schildert aber mit seiner außergewöhnlichen Erzählweise zugleich auch dessen Vorgeschichte.

In Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise spielt die Handlung im Boston der Gegenwart. Dort folgen die Spieler den Ermittlern Davis und Jones. Sie leiten eine erneute Untersuchung der Serienmorde ein, die sich einst in Le Carré ereignet haben. Mit Hilfe der Erinnerungen eines ehemaligen FBI-Agenten reisen die Spieler zudem in der Zeit zurück. Dort schlüpfen sie in die Rolle von Special Agent York, um die Geheimnisse aufzudecken, die sich unter der Oberfläche des einst so friedlichen Örtchens Le Carré verbergen.

Features: