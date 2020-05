Der Drohnen-Editor für die in der Early Access-Phase befindliche Action-Sim Nimbatus, Drone Creator, wurde kostenlos als alleinstehendes Spiel via Steam veröffentlicht. Er gibt den Spielern einen Vorgeschmack auf die Welt von Nimbatus, das am 14. Mai für PC, Mac und Linux veröffentlicht wird.

Nimbatus – Drone Creator bietet den Drohnen-Baukasten des Hauptspiels zum ausprobieren. Spieler basteln Drohnen aus Hunderten von Teilen, Werkzeugen und Waffen, die physikbasiert miteinander interagieren. Im Testgelände können die Drohnen auch ausprobiert werden.

In der Vollversion von Nimbatus müssen Spieler Drohnen aus Hunderten von Teilen zusammenbauen, die nach physikalischen Prinzipien funktionieren, und in einer zerstörbaren Galaxie ums Überleben kämpfen. Dabei kann entweder in frei einem Sandbox-Modus gespielt werden, oder in einem storybasierten Survival-Modus. Man kann auch Drohnen programmieren, um sie in Kampfmodi wie Sumo oder Catch gegeneinander antreten zu lassen.

Features