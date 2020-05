Das skurile Open-Ocean-Wildlife-Action-Shark-PG (OOWlshARkPG) Maneater wird am 22. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Aquarien & Pc veröffentlicht. Eine Version für die Nintendo Switch ist ebenfalls für später in diesem Jahr geplant. Um, wie die Entwickler es ausdrücken, ” Neopren-Helden auf der ganzen Welt schon vor Release das Höschen einzunässen”, hat Tripwire Interactive schon im Vorfeld den flutschig-fischigen Launch-Trailer veröffentlicht.

Das Ziel von Maneater ist es, sein Hai-Ego zu entwickeln und dessen Evolution voranzutreiben. Dies erreicht man natürlich am ehesten durch Fressen. Wale, Fische und auch Menschen stehen auf der Speisekarte. Es wird sogar “Hai-Loot” geben. Ganz wie in den üblichen RPGs.

Maneater erscheint am 22. Mai für PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One.