Auch diese Woche lohnt sich der Besuch in Los Santos. Dreht im Casino am Lucky Wheel und sichert euch das Bravado Halbkettenfahrzeug, ein „Wunderwerk der amerikanischen Ingenieurskunst mit militärischen Lorbeeren“.

Events, die regemäßig im freien Modus stattfinden, bescheren euch dreifache Belohnungen. Obendrein erhalten alle aufstrebenden Superschurken doppelte GTA$ & RP für den Abschluss von mobilen Operationen.

Falls ihr im Mai noch nicht GTA Online gespielt haben solltet, habt ihr jetzt die letzte Chance auf ein einmaliges Geschenk von 500.000 GTA$. Spielt vor dem 31. Mai und die GTA$ werden innerhalb von sieben Tagen auf euer Maze-Bank-Konto überwiesen.

Bringt euch in Stimmung, indem ihr Ammu-Nation einen Besuch abstattet und euch das Feuerwerkabschussgerät und passende Feuerwerke holt – beides geht in dieser Woche aufs Haus. Bringt den Himmel zum Brennen … oder euren größten Erzfeind – ihr habt die Wahl.

Kostenloses Feuerwerkabschussgerät und Feuerwerke

50 % Rabatt auf Hangars

Hangar A17 am Flughafen, Hangar 1 am Flughafen, Hangar 3499 in Fort Zancudo, Hangar 3497 in Fort Zancudo, Hangar A2 in Fort Zancudo

50 % Rabatt auf Hangars, Hangarmodifikationen & -erweiterungen

Stile, Beleuchtung, Bodengrafiken, Büromöbel, Wohnbereiche & Werkstätten für Hangars

Kostenlose Designs für die mobile Kommandozentrale

Stars & Stripes, Adlerklaue, Adlerklaue mit Flagge, Freiheitskampf

Fahrzeug-Rabatte