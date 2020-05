Tripwire Interactive und Deep Silver haben das erste Open-World-Action-RPGs Maneater veröffentlicht. In Maneater schlüpfen die Spieler in die Rolle eines unbarmherzigen Haifischs, der bei der Suche nach den Mördern seiner Haifisch-Mutter eine blutige Spur der Verwüstung in den weiten Ozeanen, in heimeligen Buchten und an den menschenüberfluteten Stränden dieser Welt hinterlässt. Maneater ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Eine Version für die Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Maneater ist ein Singleplayer-Spiel in einer offenen Spielwelt, in dem der Spieler der Hai ist. Gestartet wird als junges Bullenhai-Baby, das durch das blutige Abschlachten seiner Mutter in den weiten Ozeanen völlig auf sich gestellt ist und überleben muss, indem es sich schnellstmöglich durch das Ökosystem der Meere frisst. Dabei stehen dem jungen Hai zahlreiche Feinde gegenüber – sowohl menschlich als auch tierisch. Durch Jagd auf die sinnvollsten Nahrungsressourcen wird das Wachstum und die Entwicklung des Jungtiers beschleunigt und mit etwas Geschick weit hinter die Grenzen des natürlich Möglichen getrieben, so dass der Spieler das Abenteuer ganz seinem Spielstil anpassen kann. Die erfolgreiche Entwicklung von jungen Bullenhai-Baby zum eindrucksvollen Monsterhai ermöglicht die wilde Jagd auf die skrupellosen Fischer, die schon bald ebenso blutig Verantwortung für den Tod der Haifisch-Mutter übernehmen müssen.

“Seit wir Maneater auf der E3 2018 enthüllt haben, sind wir von dem überragenden positiven Interesse und der Unterstützung unserer Fans vollkommen begeistert. Wir sind mehr als begeistert, dass Spieler nun endlich in die Tiefen dieses ersten Open-World-Action-RPGs abtauchen können, in dem sie selber als Hai spielen können!“ John Gibson, CEO and Teilhaber von Tripwire Interactive

Features: