NACON veröffentlicht heute weitere Details zu Hunting Simulator 2, der neuen Jagdsimulation von Neopica, die am 26. Juni für PlayStation 4 und Xbox One sowie am 17. Juli für PC erscheint. Im neuen Video lädt das Team von Hunting Simulator 2 alle Spieler dazu ein, die umfangreiche Ausrüstung von offiziell lizenzierten Marken zu begutachten, die im Spiel enthalten ist.

In Hunting Simulator 2 haben die Spieler Zugriff auf zahlreiche Anpassungen und Optimierungen ihrer Jagdausrüstung, während sie Fortschritte erzielen und gesteckte Ziele erreichen. Von Beginn an müssen sie das richtige Kaliber für ihre Beute wählen und im weiteren Verlauf lernen, das unterschiedliche Zubehör optimal einzusetzen und den Erfolg ihrer Jagd zu sichern.



Ein Schießstand in den Farben von Beretta ist zudem jederzeit zugänglich, um das eigene Können zu perfektionieren und die einem zur Verfügung stehenden Waffen zu testen. Jagdliebhaber erhalten Gelegenheit, exakte Nachbildungen von über 70 Waffenmodellen und mehr als 90 Kleidungs- und Zubehörgegenständen der Kataloge großer Marken anzuwenden.