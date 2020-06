Red Art Games und Shiro Games haben eine limitierte, physische PS 4-Edition für das Action-RPG Evoland: Legendary Edition angekündigt. In dem Bundle wird eine Reise durch die Geschichte der Videospiele in Evoland 1 und Evoland 2 durchlebt.

In der Evoland: Legendary Edition – die ab dem 11. Juni vorbestellt werden kann – reisen Spieler durch die Geschichte der Action-Adventures und schalten im Verlauf des Spiels neue Technologien, Gameplay-Elemente und Grafik-Upgrades frei. Als Hommage an Rollenspiel-Klassiker und Filme, welche das Genre inspiriert haben, wechselt Evoland zwischen verschiedenen Kampfstilen, während die Spielfigur unterschiedliche Grafik-Stile durchläuft und letzten Endes in einer dreidimensionalen HD-Welt endet.

Ebenfalls ab dem 11. Juni vorbestellbar und für das dritte Quartal 2020 geplant, sind Schallplatten-Versionen des Original Soundtracks von Evoland 1 und Evoland 2, die den klassischen Soundtrack der Serie zum ersten Mal auf Vinyl präsentieren. Auf jeweils 500 Exemplare limitiert beinhaltet die Evoland 1 OST-LP 18 Titel auf sonnengelbem Vinyl und die Evoland 2 OST-LP insgesamt 51 Titel auf 3 Schallplatten. Beide Editionen ruhen sicher in Hüllen, welche mit klassischen Character-Artworks verziert sind.