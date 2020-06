Private Division und V1 Interactive haben Disintegration, den Debüt-Titel des neuen Indie-Studios von Halo-Mitschöpfer Marcus Lehto, für PC, PlayStation 4, und Xbox One veröffentlicht. Disintegration will dem Egoshooter-Genre mit Echtzeitstrategie-Elementen neue Tiefe geben und wartet mit einer aufregenden Singleplayer-Kampagne auf. Das Spiel beinhaltet außerdem reichlich Abwechslung im Multiplayer: Der Spieler kann zwischen neun einzigartigen Crews wählen, die er als Pilot in einem der drei Spielmodi befehligt.

Der Sci-Fi-Egoshooter Disintegration bietet durch Echtzeitstrategie-Elemente ein ganz neues Spielerlebnis. Der Spieler findet sich in einer Welt am Rand der Zerstörung wieder, in der die Menschheit auf ein Verfahren namens Integration setzt, bei dem das menschliche Gehirn in einen voll funktionsfähigen Roboterkörper gepflanzt wird. Doch die Rayonne, eine erstarkende, skrupellose Legion, setzt die Integration mit Gewalt durch, um durch sie ihre Kontrolle über die Menschheit zu festigen.

In der Singleplayer-Kampagne finden sich Spieler in der Rolle des Outlaw-Anführers Romer Shoal wieder. Dieser entkommt nur knapp den Fängen des ebenso fähigen wie manischen Black Shuck, der eine riesige Rayonne-Fraktion im ehemaligen Nordamerika kommandiert. Black Shucks autonome Truppen fallen auf der Jagd nach den letzten Überbleibseln der Menschheit über den Kontinent her. Nun liegt es an Romer und seiner Crew, die Hoffnung zu bewahren und die letzten verbliebenen Menschen auf der Suche nach Asyl in ausgeklügelten Guerilla-Aktionen zu befreien und zu retten.

Außerdem erwarten die Spieler drei Multiplayer-Modi mit sechs unterschiedlichen Maps und zusätzlichen Inhalten, die mit zukünftigen Updates ins Spiel kommen werden. Der Spieler wählt hier aus neun verschiedenen Crews und damit aus zahlreichen unterschiedlichen Spielstilen. Schließt er sich den King‘s Guard an, kann er seine Gegner mit dem schlagkräftigen Javelin-Werfer ausschalten. Als Teil der Tech Noir kann er Crewmitglieder mit gezielten Schüssen heilen. Wer seine Gegner lieber mit massenhaft Minen festsetzt, sollte sich für die Militia entscheiden.