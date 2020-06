Am heutigen Nachmittag – um 17 Uhr – wird Activision den neuesten Ableger der Crash Bandicoot Reihe mit dem Namen “It’s About Time” offiziell vorstellen. Der nachfolgende Teaser stimmt schon einmal darauf ein:

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Nachdem in den letzten Tagen bereits einige Leaks zum Titel die Runde machten, hat sich Activision nun wohl zu einer offiziellen Ankündigung hinreißen lassen. Es wird sich also gegen 17 Uhr lohnen, auf den offiziellen Social Media Kanälen von Activision – wie etwa Facebook oder twitter – vorbeizuschauen. Ein besonderes Augenmerk auf den youtube-Kanal lohnt sich natürlich in jedem Fall auch.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time soll ein direkter und vollwertiger Nachfolger der beliebten Reihe von Naughty Dog werden. Die bisherigen Leaks haben sogar schon ein Releasedatum, das zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch als reine Spekulation angesehen werden sollte, verraten. Laut den bisherigen Infos erscheint Crash Bandicoot 4: It’s About Time am 9. Oktober diesen Jahres für Playstation 4 und Xbox One.