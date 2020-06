Activision hat gestern Nachmittag Crash Bandicoot 4 It’s About Time offiziell angekündigt. Einen ersten Trailer gab es natürlich gleich mit dazu.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time soll ein direkter und vollwertiger Nachfolger der beliebten Reihe von Naughty Dog werden. In den diversen Leaks der letzten Tage wurde ein Releasetermin um den 9. Oktober anvisiert. Tatsächlich wird der Titel eine Woche früher, am 2. Oktober für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Übrigens: Wer Crash Bandicoot 4 als Download-Version erwirbt, bekommt zusätzlich zwei exklusive Skins!

Ob der neueste Ableger der Crash Bandicoot Reihe auch für andere Konsolen erhältlich sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sobald es neue Infos gibt, werden wir es euch wissen lassen.